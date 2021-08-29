Украинский комментатор рассказал, как появилось скандальное фото Могучих с Ласицкене

Спортивный обозреватель Виталий Волочай, который комментировал олимпийский турнир по прыжкам в высоту на украинском телевидении, рассказал, как появилась совместная фотография Ярославы Могучих и Марии Ласицкене, вызвавшая скандал на Украине.
«После того, как разгорелся скандал, я не поленился найти полную запись того, что происходило после окончания соревнований. К Ласицкене подошли и поздравили первыми соперницы из Черногории и Узбекистана, после них обняли её и поздравили наши Ирина Геращенко и Юлия Левченко, но об этом почему-то никто не говорит.
После этого шведка ещё была, и только после неё судьи собрали всех призёров вместе, потому что это протокольная штука. И именно после этого Ярослава Могучих обняла и поздравила Ласицкене. Через три секунды после этого нашумевшего кадра Ласицкене обняла австралийка, после чего обняла также Ярославу, с которой ещё где-то секунд 20 общалась. Об этом люди вообще не говорят.
Вырвали из контекста один небольшой момент, где Ярослава стояла с Ласицкене в тот момент, когда судья вёл австралийку к ним. К ребёнку прицепились на ровном месте.
Так делают все олимпийские призёры. Я не могу себе представить, чтобы после соревнований на любой дисциплине олимпийский бронзовый призёр не подошёл бы к олимпийской чемпионке и не обнял и не поздравил. Я не могу себе этого представить ни в одном виде спорта. А у нас из этого сделали полемику и трагедию. Им надо к кому-то придраться, найти измену.
Рося абсолютно невинна. Она делала то, что должна. Где измена? Все обнимаются с Ласицкене, а предательница – именно Могучих. Но она понимает, что попала людям под горячую руку», — приводит слова Волочая Tribuna.com.
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