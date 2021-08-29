Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд

Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд
Комментарии

Российский спортсмен Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио и установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.

В финальных соревнованиях 34-летний спортсмен в первой попытке показал результат 11,02 метра, а во второй 1,16 метра. Гнездилов также является чемпионом мира 2019 года.

Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первом месте – Китай, на втором – Великобритания.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021