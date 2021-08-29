Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд

Российский спортсмен Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио и установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.

В финальных соревнованиях 34-летний спортсмен в первой попытке показал результат 11,02 метра, а во второй 1,16 метра. Гнездилов также является чемпионом мира 2019 года.

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первом месте – Китай, на втором – Великобритания.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.