Пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзу Паралимпиады на дистанции 50 метров на спине

24-летняя российская пловчиха Юлия Шишова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в плавании на дистанции 50 метров на спине. Шишова продемонстрировала результат 57,03 секунды. Первой стала итальянка Арьола Трими (51,34), второй – британка Элли Чаллис (55,11). Ещё одна представительница России Зоя Щурова заняла пятое место (1.00,25).
Спортсменки соревновались в категории S3, к ней относятся атлеты с серьёзными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжёлый церебральный паралич и множественные ампутации.
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Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлено 242 спортсмена.
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