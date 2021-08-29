Бывший президент МОК Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы, впоследствии стал почётным главой организации, сообщает пресс-служба МОК.

Рогге был чемпионом Бельгии по регби и входил в состав национальной команды. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трёх Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе «Финн».

После окончания спортивной карьеры он стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а в 2001 году был избран президентом МОК. После 2013 года он стал специальным послом по делам молодёжи, беженцев и спорта при Организации Объединённых Наций.

В знак уважения к Жаку Рогге олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней на всех объектах МОК. Также МОК приглашает все национальные олимпийские комитеты и Международные федерации присоединиться к этому жесту памяти и чести.