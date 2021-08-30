Сафронов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в беге на 100 метров с мировым рекордом

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл забег в классе T35 на 100 метров с мировым рекордом.
Результат российского легкоатлета — 11,39 секунды. Бронзовую медаль выиграл также представитель России Артём Калашиян (11,75). Второе место занял украинец Игорь Цветов (11,47). Россиянин Давид Джатиев показал четвёртый результат — 11,82 секунды.
На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 58 медалей: 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых. Лидирует Китай (54-35-30). На второй строчке расположилась Великобритания — 25 золотых, 19 серебряных, 20 бронзовых наград. Третье место у США (17-17-12).
Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября.
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