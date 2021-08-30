Российский пловец Роман Жданов завоевал четвёртую медаль на Паралимпийских играх в Токио
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Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м вольным стилем в классе S4. Он продемонстрировал результат 2.58,48 секунды. Это четвёртая медаль Жданова на Паралимпиаде-2020
Золото с мировым рекордом выиграл израильтянин Ами Омер Дадаон (2.44,84 секунды). Серебряным призёром стал представитель Японии Такаюки Сузуки (2.55,15 секунды).
На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 56 медалей: 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых. Лидирует Китай (50-32-29). Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября.
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