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Антон Прохоров завоевал золото в беге на Паралимпиаде с мировым рекордом

Антон Прохоров завоевал золото в беге на Паралимпиаде с мировым рекордом
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Российский легкоатлет Антон Прохоров завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Он поставил новый мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров в классе T63. Его результат 12,04 секунды. Второе место занял бразилец Винисиус Гонсалвес Родригес с результатом 12,05 секунд, бронзовым призёром стал немец Леон Шефер (12,22 секунд).

На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 60 медалей: 18 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую. Лидирует Китай (54-35-30). Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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