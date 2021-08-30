Российская пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзу Паралимпийских игр — 2020 в Токио

Российская пловчиха Юлия Шишова завоевала бронзу летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м вольным стилем в классе S3. Она продемонстрировала результат 1.49,63.

Золото выиграла итальянка Ариола Трими (1.30,22), серебряным призёром стала американка Линн Смит (1.37,68). Ещё одна россиянка Зоя Щурова (2.07,69) заняла пятое место.

На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 59 медалей: 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую. Лидирует Китай (54-35-30). Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.



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