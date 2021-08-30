Евгений Торсунов стал сильнейшим в прыжках в длину на Паралимпиаде, обновив мировой рекорд

Российский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золото летних Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Евгений стал сильнейшим в прыжках в длину в классе T36. Его результат 5,76 метра. Это новый паралимпийский рекорд. Серебряным призёром стал Уильям Стэдман из Новой Зеландии (5,64 м). Третье место занял украинец Роман Павлюк (5,63 м).

На данный момент паралимпийская сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, имея в своём активе 61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую. Лидирует Китай (54-35-30). Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.



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