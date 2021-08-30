В Госдуме высказались об отказе украинского паралимпийца фотографироваться с россиянами

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на действия украинского паралимпийца Игоря Цветова, который отказался фотографироваться с россиянами на церемонии награждения призёров Игр в Токио (Япония).

«Эта ситуация говорит о том, что украинских атлетов просто запугивают. Безобразие и неприкрытая провокация. Если их делегация не хочет участвовать в соревнованиях, а хочет участвовать в политике — зачем тогда идти на Олимпиаду? Думаю, украинский спортсмен отказался фотографироваться, просто чтобы не быть заклёванным у себя в стране.

Спортсмены просто боятся вернуться на Родину, если вдруг сфотографируются с российским атлетом. Потому что будет повторение ситуации с Могучих и Ласицкене, человека затравят в соцсетях, ещё и санкции наложат. Ну так же не должно быть — это спорт! Эти ребята ведь ничего друг другу не сделали, почему они не должны фотографироваться? Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту провокацию. Оставлять эти ситуации просто так нельзя», — приводит слова Свищёва Sport24.

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