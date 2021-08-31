Паралимпийский чемпион Шилов высказался об отказе украинца от фото с россиянами в Токио

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Сергей Шилов отреагировал на отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале почёта Игр в Токио.

«К сожалению, у государства такой взгляд на вещи. Это политика. Поверьте, сами ребята между собой общаются очень хорошо. На мой взгляд, Цветов просто получил указание свыше не делать подобных снимков с россиянами. Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился, поскольку политика Украины на сегодняшний день уж точно направлена не на сближение наших стран. Вы же прекрасно помните историю с Ярославой Могучих и Марией Ласицкене, и как тогда повели себя власти Украины», — сказал Шилов в интервью RT.

Напомним, ранее украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призёров на пьедестале почёта на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Прослушав гимн, российские паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

Игорь Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третьим стал его соотечественник Артём Калашян.

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