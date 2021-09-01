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Гимнастка Мельникова рассказала о 7-дневном карантине перед встречей с Путиным

Гимнастка Мельникова рассказала о 7-дневном карантине перед встречей с Путиным
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой Олимпиады-2020 в командном первенстве и бронзовым призёром в личном многоборье и вольных упражнениях, пожаловалась на жёсткий карантин перед встречей олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

О карантине спортсменка рассказала в своём аккаунте в «Инстаграме».

По словам спортсменки, российские чемпионы и призёры Игр в Токио встретятся с президентом в Санкт-Петербурге 10 сентября. Перед мероприятием им нужно будет пройти семидневный карантин и сделать три теста на коронавирус.

«Многие не понимают, почему у спортсменов вечно в «сториз» нытьё про карантин. Объясняю. У всех чемпионов и призёров ОИ проходит встреча с президентом по приезде на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября, и в связи с ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. И вот, мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате», — написала Ангелина.

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