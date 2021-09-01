Никита Прохоров стал серебряным призёром Паралимпиады в толкании ядра

Российский легкоатлет Никита Прохоров завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра в классе F46.

Его результат — 16,29 метра. Чемпионом стал канадец Грег Стюарт (16,75 метра), третье место занял американец Джошуа Синнамо с результатом 15,90 метра.

В настоящее время российская команда с 26 золотыми, 17 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (63-39-32) и Великобритании (29-23-30).



Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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