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Сафонова и Алиева стали бронзовыми призёрами Паралимпиады в настольном теннисе

Сафонова и Алиева стали бронзовыми призёрами Паралимпиады в настольном теннисе
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Российские спортсменки Виктория Сафонова и Маляк Алиева завоевали бронзу летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) в настольном теннисе в парном разряде (класс 6-8).

Сафонова и Алиева в полуфинале уступили голландкам Фредерик ван Хоф и Келли ван Зон со счётом 1-3 (10:12, 9:11, 11:3, 9:11).

В настоящее время российская команда с 26 золотыми, 17 серебряными и 34 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (63-38-32) и Великобритании (29-23-29).

Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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