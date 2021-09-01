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Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх

Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх
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Российская спортсменка Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра в классе F32 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Галактионова показала результат 6,80 метра. Украинка Анастасия Москаленко стала чемпионкой Игр с мировым рекордом — 7,61 метра, серебро завоевала Роза Козаковская из Польши с результатом 7,37 метра. Россиянка Олеся Байсарина заняла последнее место.

В настоящее время российская команда с 31 золотыми, 20 серебряными и 37 бронзовыми наградами идёт на втором месте в медальном зачёте, впереди расположилась сборная Китая (68-43-36). Великобритания — на третьем месте (30-24-32).

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