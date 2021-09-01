Дарья Лукьяненко стала серебряным призёром Паралимпийских игр в плавании

Российская спортсменка Дарья Лукьяненко завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB12 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Чемпионкой в заплыве стала бразильянка Мария Каролина Сантьяго с результатом 1 минута 14,89 секунды. Лукьяненко уступила ей 2,66 секунды. Бронза досталась украинке Ярине Матло (+5,42 с).

В настоящее время российская команда с 31 золотыми, 20 серебряными и 37 бронзовыми наградами идёт на втором месте в медальном зачёте, впереди расположилась сборная Китая (68-43-36). Великобритания — на третьем месте (30-24-32).



Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября.



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