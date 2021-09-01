Муса Таймазов завоевал золотую медаль Паралимпиады в метании клаба с мировым рекордом

Российский спортсмен Муса Таймазов завоевал золотую медаль в метании клаба в классе F51 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Результат Таймазова 35,42 метра, что является мировым рекордом. Предыдущее мировое достижение было установлено в июне сербом Желько Димитриевичем (34,71 метра). На Паралимпиаде в Токио Димитриевич стал серебряным призёром с результатом 35,29 метра. Третье место занял словак Мариан Курея (30,66 метра).

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 20 серебряными и 37 бронзовыми наградами идёт на втором месте в медальном зачёте, впереди расположилась сборная Китая (68-43-36). Великобритания — на третьем месте (30-24-32).

Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября.