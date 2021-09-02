Паралимпиада-2020: медальный зачёт, все медали сборной России 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, сборная России завоевала восемь медалей на Паралимпийских играх в Токио.



Серебряными призёрами стали: Вячеслав Емельянцев (плавание, 100 м на спине, класс S14), Валерия Шабалина (плавание, 100 м на спине, класс S14), Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова, Ани Палян (плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м).



Бронзу завоевали: Вячеслав Ленский (плавание, 400 м вольным стилем, S6), Александр Скалиух (плавание, 100 м баттерфляем, S9), Владимир Даниленко (плавание, 50 м на спине, S2); Анна Поддубская (тхэквондо, до 49 кг, K44), Даниил Сидоров (тхэквондо, до 61 кг, K44).



Сборная России занимает третье место в медальном зачёте.



Медальный зачёт

1. Китай — 77 золотых, 46 серебряных, 44 бронзовые медали.

2. Великобритания — 34-27-35.

3. Россия — 32-23-42.

4. США — 27-31-22.

5. Украина — 20-39-25.

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