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Российский тхэквондист Сидоров принес сборной бронзовую медаль Паралимпийских игр

Российский тхэквондист Сидоров принес сборной бронзовую медаль Паралимпийских игр
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Тхэквондист Даниил Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 61 кг.

В схватке за третье место Сидоров, выступающий в классе K44, победил француза Бофа Конга со счетом 33:23.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 23 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (76-46-43), Великобритания — на втором (33-27-35).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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