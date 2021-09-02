Российский тхэквондист Сидоров принес сборной бронзовую медаль Паралимпийских игр

Тхэквондист Даниил Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 61 кг.
В схватке за третье место Сидоров, выступающий в классе K44, победил француза Бофа Конга со счетом 33:23.
В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 23 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (76-46-43), Великобритания — на втором (33-27-35).
Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.
- 2 сентября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:08
-
14:43
-
13:11
-
12:39
-
12:30
-
12:09
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:37
-
09:16
- 1 сентября 2021
-
22:23
-
18:35
-
16:45
-
16:36
-
15:31
-
15:04
-
14:16
-
14:10
-
13:54
-
13:46
-
12:54
-
12:13
-
11:53
-
11:23
-
11:01
-
09:59
-
07:56
-
06:08
- 31 августа 2021
-
22:06
-
21:55
-
16:01
-
15:52