Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпийских игр-2020 в Токио
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Сборная России сегодня, 2 сентября, пока не смогла завоевать ни одной медали на Паралимпийских играх в Токио (Япония). В медальном зачёте Россия опустилась на третью строчку. Её обошла сборная Великобритании, которая сегодня уже завоевала две золотые и две серебряные награды. Сборная Украины поднялась на пятое место.
Паралимпийские игры. Токио. Медальный зачёт
1. Китай — 73 золотые, 44 серебряные, 37 бронзовых медалей.
2. Великобритания — 32-26-32.
3. Россия — 32-20-37.
4. США — 25-29-21.
5. Украина — 19-35-23.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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