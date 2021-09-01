Паралимпиада-2020: медальный зачёт, все медали сборной России 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, сборная России завоевала 15 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Золото выиграли: Андрей Вдовин (лёгкая атлетика, 400 м, T37), Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SB7), Руслан Кузнецов (велоспорт, групповая гонка, H1), Андрей Калина (плавание, 200 м комплексом, SM9), Виктория Ищиулова (плавание, 50 м вольным стилем, класс S8), Галина Липатникова (лёгкая атлетика, толкание ядра, F38), Муса Таймазов (лёгкая атлетика, метание клаба, F51).

Серебро завоевали: Егор Ефросинин (плавание, 100 м брассом, SB7), Никита Прохоров (лёгкая атлетика, толкание ядра, F46), Дарья Лукьяненко (плавание, 100 м брассом, SB12), Елена Иванова (лёгкая атлетика, 100 м, T36).

Обладателями бронзы стали: Артур Сайфутдинов (плавание, 100 м брассом, SB12), Раиса Чебаника, Маляк Алиева и Виктория Сафонова (настольный теннис, класс 6-8), Чермен Кобесов (лёгкая атлетика, 400 м, T37), Евгения Галактионова (лёгкая атлетика, толкание ядра, F32).

Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.

Медальный зачёт

1. Китай — 68 золотых, 43 серебряные, 36 бронзовых медалей.

2. Россия — 32-20-37.

3. Великобритания — 30-24-32.

4. США — 25-27-20.

5. Нидерланды — 18-10-10.