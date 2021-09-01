Паралимпиада-2020: медальный зачёт, все медали сборной России 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, сборная России завоевала 15 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Золото выиграли: Андрей Вдовин (лёгкая атлетика, 400 м, T37), Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SB7), Руслан Кузнецов (велоспорт, групповая гонка, H1), Андрей Калина (плавание, 200 м комплексом, SM9), Виктория Ищиулова (плавание, 50 м вольным стилем, класс S8), Галина Липатникова (лёгкая атлетика, толкание ядра, F38), Муса Таймазов (лёгкая атлетика, метание клаба, F51).
Серебро завоевали: Егор Ефросинин (плавание, 100 м брассом, SB7), Никита Прохоров (лёгкая атлетика, толкание ядра, F46), Дарья Лукьяненко (плавание, 100 м брассом, SB12), Елена Иванова (лёгкая атлетика, 100 м, T36).
Обладателями бронзы стали: Артур Сайфутдинов (плавание, 100 м брассом, SB12), Раиса Чебаника, Маляк Алиева и Виктория Сафонова (настольный теннис, класс 6-8), Чермен Кобесов (лёгкая атлетика, 400 м, T37), Евгения Галактионова (лёгкая атлетика, толкание ядра, F32).
Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.
Медальный зачёт
1. Китай — 68 золотых, 43 серебряные, 36 бронзовых медалей.
2. Россия — 32-20-37.
3. Великобритания — 30-24-32.
4. США — 25-27-20.
5. Нидерланды — 18-10-10.
- 1 сентября 2021
-
16:45
-
16:36
-
15:31
-
15:04
-
14:16
-
14:10
-
13:54
-
13:46
-
12:54
-
12:13
-
11:53
-
11:23
-
11:01
-
09:59
-
07:56
-
06:08
- 31 августа 2021
-
22:06
-
21:55
-
16:01
-
15:52
-
14:41
-
14:19
-
13:57
-
12:28
-
11:56
-
11:48
-
11:28
-
10:51
-
10:34
-
09:15
-
07:11
-
06:14
-
05:57
-
05:23
-
05:14