Матыцин рассказал, автомобили какой марки вручат призёрам Олимпиады в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, автомобили какой марки получат призёры Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Отвечает за вручение автомобилей фонд поддержки олимпийцев. Планируется подарить, насколько я знаю автомобили марки BMW. Министерство спорта не курирует это», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

В данный момент Олег Матыцин выступает на Восточном экономический форум (ВЭФ), который проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио (Япония) российские спортсмены в общей сложности завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, заняв пятое место в медальном зачёте. Первой стала команда США со 113-ю медалями.