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Пловец Даниленко, завоевавший первую медаль России в Токио, стал третьим на дистанции 50 м

Пловец Даниленко, завоевавший первую медаль России в Токио, стал третьим на дистанции 50 м
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Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью бронзу Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м на спине.

Спортсмен показал результат 59,47 секунды. Первым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (53,96), вторым — представитель Чили Альберто Абарса (57,76). Еще один россиянин, Никита Казачинер, финишировал четвертым (1.00,54). Спортсмены выступали в категории S2.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 22 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (33-26-34).

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Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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