Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, представляющие Санкт-Петербург, получат выплаты из городского бюджета не только за медали. Губернатор Александр Беглов сообщил, что победителям Олимпиады положено 5 млн рублей, серебряным призёрам — 2,5 млн рублей, а бронзовым — 1,5 млн рублей. За четвёртое место город заплатит 600 тысяч, за пятое — 400 тысяч, за шестое — 300 тысяч. Даже спортсменов, которые не сумели показать высокие результаты на Играх-2020, ждут премии.

«За участие в Олимпиаде петербургские спортсмены получат по 50 тысяч рублей. По аналогии премии получат и петербуржцы, представляющие наш город на Паралимпиаде в Токио», — приводит слова Беглова сайт местного телеканала «78».