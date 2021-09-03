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Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга

Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга
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Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, представляющие Санкт-Петербург, получат выплаты из городского бюджета не только за медали. Губернатор Александр Беглов сообщил, что победителям Олимпиады положено 5 млн рублей, серебряным призёрам — 2,5 млн рублей, а бронзовым — 1,5 млн рублей. За четвёртое место город заплатит 600 тысяч, за пятое — 400 тысяч, за шестое — 300 тысяч. Даже спортсменов, которые не сумели показать высокие результаты на Играх-2020, ждут премии.

«За участие в Олимпиаде петербургские спортсмены получат по 50 тысяч рублей. По аналогии премии получат и петербуржцы, представляющие наш город на Паралимпиаде в Токио», — приводит слова Беглова сайт местного телеканала «78».

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