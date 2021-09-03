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Россиянин Крылов взял серебро Паралимпиады в гребле на байдарке на 200 метров

Россиянин Крылов взял серебро Паралимпиады в гребле на байдарке на 200 метров
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Российский спортсмен Леонид Крылов на Паралимпиаде в Токио стал вторым в гребле на байдарке на 200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Крылов уступил победителю – украинскому спорстмену Сергею Емельянову – 0,109 секунды. Замкнул тройку медалистов британец Роберт Оливер.

Ранее на Паралимпиаде россиянка Александра Могучая стала второй в прыжках в длину, а Алексей Кузнецов завоевал серебро в метании копья.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 27 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (77-46-44), Великобритания — на втором (37-27-38).

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