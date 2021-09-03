Экс-глава РУСАДА Ганус подтвердил слова Лаврова о возможной краже российских атлетов США

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова о том, что США могут выкрасть российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений.
«Действительно, со вступлением в силу «Акта Родченкова» американцы переходят границы и распространяют свое национальное законодательство, свои нормативные акты на территории других стран. Но я хочу провести параллель: это касается не только этой области. Если анализировать меры, принятые США в сферах борьбы с отмыванием денег и коррупцией, торговлей оружием, борьбы с терроризмом, с киберпреступностью, с распространением оружия массового поражения американские акты также распространяются на весь мир.
Данный подход в антидопинговой сфере вступает в противоречие с позицией ВАДА, которое является регулятором. И ВАДА активно выступает против нарушения сложившейся системы. Активные действия могут нарушать ход расследований ВАДА. Это было причиной, почему ВАДА выступает против такого хода событий и заявляло, что есть лишь один мировой регулятор. К тому же, в формировании ВАДА принимали участие не только Международный олимпийский комитет, но и правительства стран, в т. ч. США.
США в антидопинговой сфере применили подход, используемый в других правоохранительных направлениях, где они достаточно активно применяют свои нормы по всему миру.
Да, такие риски есть. И вопрос касается не только спортсменов, а всех лиц, которые в той или иной степени могут быть вовлечены в допинговые нарушения. Тренеры, врачи и даже менеджеры, чиновники, в т. ч. международных организаций. Американцы по всем своим инициативам выдергивают фигурантов, как сказал Сергей Лавров, и ведут расследование на территории США. Они руководствуются тем, что, по их мнению, наносится урон и ущерб американским спортсменам и спортивной системе, действующее регулирование ограничено и не всегда эффективно. И здесь они будут осуществлять действия вне зависимости от международного регулятора, не согласовывая их с ним», — цитирует Гануса «Газета.ру».
В начале декабря 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом «Акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.
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