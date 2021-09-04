Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебро на Паралимпийских играх — 2020

Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
В решающем матче россияне уступили команде Ирана со счётом 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Самым результативным игроком в составе команды России стал Виктор Миленин, в его активе 30 очков. Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии.
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На данный момент на Играх в Токио российская команда с 36 золотыми, 32 серебряными и 49 бронзовыми наградами идёт на третьей позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), на втором — Великобритания (40-36-41).
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