В ПКР отреагировали на четвёртое место России в медальном зачёте Паралимпиады-2020 в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал то, что сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио.

«Мы находимся на Паралимпийских играх. И главное в них — это не спортивный результат, а то, чтобы наши ребята достойно выступали, показывали свои личные результаты в честной борьбе.

Понятно, что болельщики, организаторы считают все медали неофициального командного зачёта. Но мы медали не считали никогда, мы их завоёвывали», — приводит слова Рожкова ТАСС.

В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая.

