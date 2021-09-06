В ПКР отреагировали на четвёртое место России в медальном зачёте Паралимпиады-2020 в Токио
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Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал то, что сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио.
«Мы находимся на Паралимпийских играх. И главное в них — это не спортивный результат, а то, чтобы наши ребята достойно выступали, показывали свои личные результаты в честной борьбе.
Понятно, что болельщики, организаторы считают все медали неофициального командного зачёта. Но мы медали не считали никогда, мы их завоёвывали», — приводит слова Рожкова ТАСС.
В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая.
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