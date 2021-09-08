Владимир Путин: победы олимпийцев доказали: Россия — действительно спортивная держава
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является спортивной державой. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте (20 золотых медалей), на Паралимпийских играх — четвёртое (36 золотых медалей).
«Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия – действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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