Стало известно, сколько потратила Россия на участие в Олимпиаде-2020 в Токио
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько потратило государство на участие спортсменов в летней Олимпиаде-2020 в Токио. По словам чиновника, общая сумма составила 20 млрд рублей.
«Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Российские олимпийцы, которые из-за санкций выступали не под государственным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России, заняли пятое место в неофициальном медальном зачёте. На счету россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победу одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали. Помимо американцев Россию опередили Китай, Япония и Великобритания.
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