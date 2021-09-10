Владимир Путин дал оценку выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал выступление российских олимпийцев на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
«Конечно, в целом результат удовлетворительный. Из Токио наши атлеты привезли на 15 медалей больше, чем из Рио. Тем не менее есть и вопросы, которые требуют нашего особого внимания, самого внимательного рассмотрения. Есть некоторые виды спорта, по которым впервые наши спортсмены, наши атлеты не смогли получить олимпийские медали», — приводит слова Путина «Р-Спорт».
Победу в неофициальном медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали. Места со второго по четвёртое заняли Китай, Япония и Великобритания.
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