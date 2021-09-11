Олег Матыцин — об итогах Олимпиады: очень рад и горжусь, что мы самые сильные и красивые

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвёл итоги выступления россиян на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Напомним, сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, в её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).

«Я очень рад и горжусь, что мы самые сильные и самые красивые. Хотелось бы, чтобы эти победы вас и дальше вдохновляли. Спасибо нашим врачам. Мы столкнулись с закрытием тренировочных баз, пусть и временным, но всё равно это повлияло на подготовку. И очень важно сказать, что всё это мы смогли преодолеть только с помощью Роспотребнадзора. Низкий поклон вам за это. Теперь немного отдохните и переведите дух», — сказал Матыцин на встрече с олимпийцами в Кремле.