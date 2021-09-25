Немов: то, что делает Байлз, очень сложно даже для мужиков

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о странном поведении на Олимпийских играх – 2020 в Токио американки Симоны Байлз.

Байлз снялась с командного турнира после первого вида программы и затем выступила только на бревне, завоевав бронзу. По официальной версии, у спортсменки были психологические проблемы.



«Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Те вещи, которая делает Симона, это очень сложно даже для мужиков. Она приехала на Олимпиаду в качестве фаворита и должна была в том числе тащить сборную США к золоту в командном многоборье. Но что-то не получилось. С одной стороны, это их дело. С другой, к нашим ребятам почему-то относятся по-другому. Мы выступали без флага, без гимна. Я никого не обвиняю, но это факт.



Легальный приём запрещённых препаратов на основе терапевтических исключений? Я считаю, что спорт должен быть честным. Да, у спортсменов из разных стран разные условия для подготовки, но все же приезжают на Олимпиаду, чтобы выявить сильнейшего в честной борьбе. Спорт – это не война, Олимпиада, наоборот, должна объединять людей, потому что мы все делаем одно и то же дело. Я, к примеру, 23 года отдал гимнастике и провёл в зале более 30 тысяч часов. И прекрасно понимаю, что на профессиональном уровне по-другому не бывает. Поэтому я очень уважаю всех спортсменов за их колоссальный труд», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.