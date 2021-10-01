Глава ВФЛА рассказала, что Мария Ласицкене могла пропустить Олимпиаду-2020 в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, что Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золото в прыжках в высоту, могла пропустить Игры. По словам Приваловой, в федерации сомневались, стоит ли включать в состав Ласицкене, которая пропустила чемпионат России из-за травмы.
«Я сама была спортсменкой и прекрасно понимала ещё за месяц до Олимпийских игр, что в Маше и её тренере Геннадии Габриляне можно быть уверенными, после того как они заявили, что успеют подготовиться к Токио, рассказав перед этим о ходе восстановления после травмы. Мне были предоставлены медицинские документы, свидетельствующие о том, что спортсменка скоро будет в строю. На том, что Машу необходимо включить в состав олимпийской команды, настаивал и главный тренер сборной Юрий Михайлович Борзаковский, что тоже очень важно.
Это было почти консолидированное решение, но не единодушное. Фамилии тех, кто сомневался в правильности решения включить в олимпийскую десятку спортсменку, пропустившую из-за травмы чемпионат России, я не вижу смысла сейчас называть. Всё уже в прошлом, и я очень рада, что Маша полностью оправдала в Японии наши надежды», — цитирует Привалову ТАСС.
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