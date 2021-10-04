Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о судействе на Олимпиаде-2020 в Токио

Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о судействе на Олимпиаде-2020 в Токио
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, насколько далеко она будет идти с разбирательством в отношении судейства на Олимпиаде-2020 в Токио.

На Играх-2020 Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова заявила о несправедливом судействе. В числе судей была россиянка Наталья Кузьмина.

«По поводу судейства — нашу ставленницу, как сказал Владимир Владимирович (Путин. — Прим. «Чемпионата»), отозвали. Она как-то нам сказала, что с Россией её ничего не связывает, что она уезжает в Америку к своей дочери. Хотя мы хотели, чтобы она поработала здесь, чтобы она нам новую программу разъяснила», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021