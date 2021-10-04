Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о судействе на Олимпиаде-2020 в Токио
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, насколько далеко она будет идти с разбирательством в отношении судейства на Олимпиаде-2020 в Токио.
На Играх-2020 Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова заявила о несправедливом судействе. В числе судей была россиянка Наталья Кузьмина.
«По поводу судейства — нашу ставленницу, как сказал Владимир Владимирович (Путин. — Прим. «Чемпионата»), отозвали. Она как-то нам сказала, что с Россией её ничего не связывает, что она уезжает в Америку к своей дочери. Хотя мы хотели, чтобы она поработала здесь, чтобы она нам новую программу разъяснила», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.
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