Олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк решил продать золотую медаль ОИ-2020 в Токио

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк решил выставить на продажу золотую медаль, завоёванную им на Играх. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
По словам Беленюка, вырученные средства он планирует потратить на благотворительные цели.
«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привёз из Токио. Она честь и гордость нашей страны, и благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!
Но ещё я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать её, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям! Что скажете по этому поводу? Поддержите моё решение?» — написал Беленюк.
Фото: https://www.facebook.com/zhanbeleniuk
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