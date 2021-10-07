Симона Байлз рассказала, как Тейлор Свифт поддержала её во время Олимпиады-2020 в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала о поддержке, которую она получила от популярной американской исполнительницы Тейлор Свифт.

«Не могу передать, насколько я люблю Тейлор и её музыку. Но «Фольклор» не единственное невероятное, что она сделала во время этой продолжающейся пандемии.

Она проявила искреннее внимание ко многим поклонникам, в том числе ко мне. Во время Олимпийских игр 2020 года она протянула мне руку, а также посвятила мне кое-что особенное. Этого я никогда не забуду», — рассказала Байлз в видео, выложенном в YouTube-канале Alliance for Women in Media.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.