Чемпионка ОИ Влада Чигирёва рассказала, как поступит с двумя BMW за золото Игр

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва рассказала, как поступит с двумя машинами BMW, которые она получила от государства за победы на Играх. За золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Чигирёва, как и другие российские победители, получила BMW X6, а за победу на Играх-2020 в Токио — BMW X5.
По словам спортсменки, новую BMW она оставит себе, а старую продаст.
«Думала маме отдать один, но решили, что на предыдущий налог большой. Да и всё-таки для Ростова лучше, чтобы машина была хорошая, но не такая, чтобы на неё засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую», — приводит слова Чигирёвой «Лента.ру».
26-летняя Влада Чигирёва — двукратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях (2016, 2020), 11-кратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
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