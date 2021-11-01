Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос об участии сестёр Авериных в Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос, каковы шансы, что Дина и Арина Аверины выступят на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Если случится так, что они будут в такой же форме, как и сейчас, освоят новую программу, которая, кстати, без конца исправляется и не принимается… И сейчас вот объявили, что в ноябре опять будут советоваться со всем миром, хотя это, на мой взгляд, должны делать специалисты из технического комитета. Но, к сожалению, очень много таких моментов, которые не дают возможность этим правилам сформироваться.

И уже объявили, что будут исправления, так называемые эраты, и если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже. Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.