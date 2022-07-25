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«В Европе людям жрать нечего». В Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2024 в Россию

«В Европе людям жрать нечего». В Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2024 в Россию
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о проведении летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

«В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. В этой ситуации абсолютно логично слышать о серьёзных проблемах при подготовке к Олимпийским играм. Мне кажется, им нужно правильно расставить приоритеты: они хотят провести качественный праздник или всё-таки найти деньги на то, чтобы дома отапливать? Судя по внешней политике Франции, денег в ближайшее десятилетие у них не будет. Выходит, единственный вариант — провести Игры-2024 куце, скромненько, сэкономив на всём и намного опустив планку, установленную нами при организации Олимпиады в Сочи и других крупнейших спортивных событий.

Тем более сейчас стоимость организации поднимается каждый день, мы это видим по новостям из Европы. А если они всё-таки смогут изыскать деньги, то народ своих политиков не поймёт: они будут возмущаться, почему температура воды в олимпийском бассейне будет выше, чем температура воды у них дома. Вы же знаете, насколько трепетно к этому относятся европейцы.

Поэтому я призываю наших европейских коллег ещё раз трезво оценить ситуацию. Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются. А ещё лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет России и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя. Думаю, что у нас есть все возможности организовать Олимпийские игры в лучшем виде. Инфраструктура есть, возможности есть, опыт есть, желание — тоже. Почему бы и нет? В очередной раз протянем руку помощи Европе, будем их спасать», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

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