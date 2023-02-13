Член МОК: нет ни одной причины отстранить россиян и белорусов от Олимпийских игр 2024 года

Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион Ги Дрю поделился мыслями о выступлении российских и белорусских спортсменов на международных стартах.



«Нет ни одной причины отстранять российских и белорусских спортсменов и не давать им права принимать участие в международных соревнованиях, особенно если речь идет об Олимпийских играх. Вопрос участия спортсменов в соревнованиях никоим образом не должен быть следствием того, что происходит в политике.

Я не единственный в МОК, кто так думает. На 2023 год я не вижу оснований для того, чтобы российские и белорусские атлеты не были допущены к соревнованиям. Эти спортсмены готовились к ним годами, и для некоторых это будет единственная возможность принять участие в таком турнире», — цитирует Ги Дрю France Info.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.



Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие на Играх исключительно в нейтральном статусе. После слов Баха Олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом соревнований в случае допуска атлетов из России.