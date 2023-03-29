Дмитрий Пирог поделился мнением о критериях МОК по допуску российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«Ничего нового в заявлении Томаса Баха мы не услышали. Глава МОК продолжает повторять как мантру то, что ему сказали его западные хозяева. МОК пытается создать максимально неприемлемые условия для наших спортсменов. Мы уже выступали без флага и гимна. Сейчас, по мнению МОК, этого уже недостаточно, поэтому возникла необходимость ввести новые барьеры для россиян. Как один из примеров, в командных видах спорта нам теперь нельзя участвовать. Напомню, Россия — признанный лидер в волейболе, гандболе, пляжном волейболе, синхронном плавании…

Ещё один барьер — отсечь атлетов, связанных с силовыми органами. Ни для кого не секрет, что большинство спортсменов в России представляют ведомственные общества ЦСКА и «Динамо».

Наконец, и совсем нелепый критерий: не допускать спортсменов, проявивших свою гражданскую позицию в поддержке собственного государства. Бах со всей серьёзностью предложил создавать комиссии, которые будут рассматривать действия наших атлетов не на спортивных площадках, а на митингах и концертах…

О чём это всё говорит! МОК в очередной раз подтвердил, что сегодня он больше выполняет роль политического жандарма в мировом спорте, нежели проводника олимпийских ценностей. Организация находится в полной зависимости от своих западных спонсоров. Это печально, потому что убивает спорт», — рассказал Пирог «Чемпионату».

Ранее глава МОК Томас Бах назвал условия возвращения российских спортсменов к международным стартам, а также заявил, что вопрос допуска россиян на Олимпийские игры будет решаться позже на уровне международных федераций.