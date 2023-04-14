Замминистра спорта Украины рассказал о поддержке другими странами бойкота россиян

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал о поддержке другими государствами бойкота соревнований, на которые будут допущены спортсмены из России и Беларуси.
«Уже несколько стран выразили нам поддержку. Есть многие государства, которые тоже рассматривают варианты достаточно жёсткой реакции на этот демарш. Я просто сейчас не хочу публично об этом заявлять, потому что это дипломатическая работа, которая требует тишины», — сказал Бедный в интервью украинскому изданию Tribuna.com.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало постановление о бойкоте украинскими спортсменами соревнований, на которых будут выступать российские и белорусские атлеты. В случае невыполнения приказа министерство угрожает санкциями для отдельных сборных и спортивных федераций страны.
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