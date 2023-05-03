Садулаев хочет стать самым титулованным борцом вольного стиля в истории

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев признался, что хочет стать самым титулованным борцом вольного стиля в истории.

«После второй победы на Олимпийских играх я думал, что, может быть, завершу карьеру. На пути к Олимпийским играм будет два чемпионата мира. Если я их выиграю вместе с Олимпийскими играми, то стану самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Это для меня мотивация.

Когда я прогуливаюсь по парку или по городу, ко мне подходят взрослые, дети и бабушки и говорят, что надо выиграть третью Олимпиаду. Это тоже мотивирует. Будем надеяться, что нас пустят на Олимпийские игры», — приводит слова Садулаева ТАСС.

Отметим, что самым титулованным борцом вольного стиля среди мужчин является Александр Медведь. Спортсмен выиграл три Олимпиады, семь раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.