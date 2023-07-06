Шоссейные групповые велогонки на ОИ-2024 стартуют и финишируют напротив Эйфелевой башни

Президент оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге рассказал о маршрутах шоссейных велогонок в Париже в следующем году, сообщает NBC.

В соревнованиях с раздельным стартом мужчины и женщины впервые будут выступать на одной и той же трассе. 27 июля по 35 участников обоих полов проедут по одинаковому маршруту протяженностью 32,4 км в гонке на время. При этом мужской старт начнётся через два часа после женского. Участники и участницы начнут заезд с Эспланады Инвалидов, проедут через районы Сен-Жермен-де-Пре и Бастилию, затем через Венсенский лес и финишируют на мосту Александра III.

Гонки с групповым стартом состоятся 3 августа у мужчин и 4 августа у женщин. Они стартуют и финишируют на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. В обеих гонках поучаствуют по 90 спортсменов. Длина мужской трассы составит 273 км, а женской — 158 км. Частью обоих маршрутов Шеврёз и подъём в районе Монмартр на обратном пути к Трокадеро.