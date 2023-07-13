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«Фарс в действии». Глава ОКР Поздняков — об отсутствии приглашения России на ОИ-2024

«Фарс в действии». Глава ОКР Поздняков — об отсутствии приглашения России на ОИ-2024
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что Россия и Беларусь не получат приглашения на Олимпиаду-2024 вместе со всеми остальными странами.

«Международный Олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.

Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства.

При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры. Убеждён, что это осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение всё глубже погружается в зависимость от политического влияния.

Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос, на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения. Фарс в действии», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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