Макрон: очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Он считает, что этот вопрос не должен быть политизирован, а принятие осознанного решения должно оставаться за Международным олимпийским комитетом.

Также французский президент ответил на утверждения о влиянии российских властей на некоторых спортсменов. Макрон отметил, что разбираться и высказывать своё мнение на этот счёт должен МОК, а не страна, принимающая Олимпиаду.

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При этом, французский лидер поделился личным мнением об участии российских спортсменов. «Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага. Реальный вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести тем российским спортсменам, которые готовились всю жизнь», — сказал Макрон в интервью L'Equipe.