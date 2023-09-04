Томас Бах рассказал, на каких условиях МОК планирует допустить россиян на Олимпиаду-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – 2024. Бах объяснил, что МОК разработал формулу, согласно которой спортсменам, не связанным с российскими и белорусскими военными и другими правительственными службами, будет разрешено участвовать в Играх в индивидуальном порядке.

Флаги двух стран не будут вывешены, а их национальные гимны не будут исполнены. При этом Бах полон решимости защищать права спортсменов, которые не имеют отношения к конфликтам, в которые вовлечены их страны. Президент МОК уточнил, что решение будет принято, несмотря на настойчивые требования украинских властей разорвать связи со всеми, у кого есть российский паспорт.

«Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но есть чёткое представление о том, как мы это видим, в рекомендациях, которые мы давали международным федерациям, то есть никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси. Но, с другой стороны, предоставить возможность спортсменам, которые не поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и которые не связаны с вооружёнными силами или другими службами, находящимися в России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, но не как представители своей страны.

Это система, которую мы видим в работе на чемпионатах мира, континентальных первенствах, на Кубках мира. Украинская сторона не на 100 процентов довольна этим, но они приняли это, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Мы все хотим, чтобы на Олимпийских играх в Париже в 2024 году была сильная украинская команда. И здесь я снова возвращаюсь к ценностям, потому что они лежат в основе нашего решения», — приводит слова Баха CNBC TV18.