В Беларуси ждут приглашения на Олимпийские игры — 2024 в Париже

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко на торжественных мероприятиях ко Дню города Минска возле Дворца спорта заявил, что Беларусь ждёт приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Что касается участия нашей команды в Олимпийских играх, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но Международный олимпийский комитет и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать», — приводит слова Виктора Лукашенко БЕЛТА.

Белорусские спортсмены, как и российские, уже в течение полутора лет отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) некоторые международные федерации начали допускать россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.