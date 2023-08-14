России и Беларуси на Играх-2024 быть не должно. Только нейтральные спортсмены.

Украина приедет на Олимпиаду даже с россиянами. Но есть важное условие

Украинские спортсмены готовы участвовать в Олимпийских играх – 2024 в Париже даже в случае участия россиян и белорусов. Но только если те будут выступать в качестве нейтральных атлетов. Если же спортсменам из России и Беларуси разрешать выступать на Играх с флагом и гимном, участие Украины в Олимпиаде исключено.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью японскому новостному агентству Kyodo. Ранее Гутцайт утверждал, что Украина откажется от участия в Олимпиаде, если россияне и белорусы приедут в Париж даже в качестве нейтральных атлетов. Слова Гутцайта последовали вслед за решением украинского Минспорта снять запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами в нейтральном статусе.

«Мы не обращаем внимания на нейтральных атлетов, потому что для нас вообще неясно, кого они представляют. Наши спортсмены должны быть на Олимпийских играх. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять свою страну», — сказал Гутцайт.

Вадим Гутцайт Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Позиция явно поменялась, несмотря на очередной ультиматум. Изначально Украина предлагала другим странам бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян и белорусов даже в нейтральном статусе.

«Если Российская Федерация и Беларусь будут выступать под своим флагом – мы не будем участвовать в этой Олимпиаде», — заявил руководитель НОК Украины.

Вопрос теперь только в том, допустит ли МОК российских спортсменов к Играм-2024. Планировалось, что решение будет принято до конца июля, но вопрос вновь был отложен. 26 июля Международный олимпийский комитет разослал приглашения на Олимпиаду в Париж национальным олимпийским комитетам. России и Беларуси в списке приглашённых не оказалось.

До сих пор нет окончательной ясности с тем, как будет решаться вопрос с олимпийскими нормативами и квалификационными соревнованиями. Ведь процесс отбора на Игры-2024 уже в самом разгаре.

Но МОК продолжает откладывать этот вопрос.